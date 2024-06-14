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Орловские новости

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Орловским бизнесменам представили цифровые сервисы «Ростелекома»

Орловским бизнесменам представили цифровые сервисы «Ростелекома»

«Ростелеком» организовал круглый стол для представителей крупных предприятий Орловщины. Специалисты компании презентовали участникам встречи цифровые решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики, ознакомили с возможностями искусственного интеллекта в телефонии, рассказали о других наиболее актуальных услугах для бизнеса.

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