Орловским бизнесменам представили цифровые сервисы «Ростелекома»

«Ростелеком» организовал круглый стол для представителей крупных предприятий Орловщины. Специалисты компании презентовали участникам встречи цифровые решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики, ознакомили с возможностями искусственного интеллекта в телефонии, рассказали о других наиболее актуальных услугах для бизнеса.
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