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Царьград

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Доброволец из США рассказал, почему решил служить в русских войсках

Доброволец из США рассказал, почему решил служить в русских войсках

Мужчина заключил контракт с Минобороны России и принял участие в СВО.Гражданин США по имени Келвин приехал в Россию, чтобы заключить контракт с Минобороны и служить в зоне специальной военной операции.

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