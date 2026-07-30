Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что связывает Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые провели короткую встречу во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне.
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