Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что связывает Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые провели короткую встречу во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне.