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Аргументы и Факты

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Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

Тайно обсудили Трампа: эксперт сказал, что связывает Зеленского и Нетаньяху

Профайлер и политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что связывает Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые провели короткую встречу во время траурной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне.

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