Сергей Лебедев принял участие в торжественном открытии опытно-экспериментального исследовательского центра в Волгоградской академии МВД России

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев принял участие в торжественном открытии опытно-экспериментального исследовательского центра инновационных технологий реконструкции и исследования внешнего облика человека и учебно-имитационного полигона «Центр проведения финансовых расследований», созданного в Волгоградской академии МВД России.
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