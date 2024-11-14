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Захарова о требовании арестовать Ле Пен: демократия разбушевалась

Захарова о требовании арестовать Ле Пен: демократия разбушевалась

Требование прокуратуры Парижа лишить свободы лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также поражение в избирательных правах на пятилетний срок демонстрирует, как "демократия во Франции разбушевалась".

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