Сводки СВО, 14 октября, главное: «Ядерный» взрыв в Орехове, крах энергетики Киева, наши на правом берегу Днепра 1693-й день спецоперации.
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