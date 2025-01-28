Штефан Глигор - о реформе прокуратуры: "Министерство юстиции должно объяснить, что будет с делами"

«Министерство юстиции, когда выйдет с концепцией реформы прокуратуры, должно очень ясно объяснить, как будет обеспечена передача дел», — заявил адвокат и лидер Партии перемен Штефан Глигор в программе Cutia Neagră Plus, которую ведёт журналист Марианна Рацэ, сообщает Noi.