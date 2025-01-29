Неизвестная история: куда исчезли двухэтажные автобусы СССР

Двухэтажные автобусы кажутся отличной идеей, ведь они могут перевозить больше людей, чем обычные. В Советском Союзе, вдохновленные примером Великобритании, где такие автобусы давно популярны, тоже решили их использовать.
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