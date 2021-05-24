Колымских разработчиков интернет-технологий приглашают к участию в акселерационной программе

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Фондом развития интернет объявлен конкурсный отбор на участие в акселерационной программе для технологических компаний.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Фондом развития интернет объявлен конкурсный отбор на участие в акселерационной программе для технологических компаний.
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