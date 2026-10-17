После встречи с «Зенитом» «Краснодару» предстояло ответить на неприятный вопрос: поражение от петербуржцев - отдельная осечка или продолжение спада? Ведь ещё до тех 2:3 команда Мурада Мусаева трижды подряд сыграла вничью в чемпионате.