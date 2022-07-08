Карибский кризис предотвратили в Белграде

Сегодня редко вспоминают такой факт. Прибытие 11 июля 1962 года первого советского транспорта с ракетным оружием на Кубу в рамках операции «Анадырь» (июль – первая половина сентября 1962 года) сопровождалось и иными планами руководства СССР.
Сегодня редко вспоминают такой факт. Прибытие 11 июля 1962 года первого советского транспорта с ракетным оружием на Кубу в рамках операции «Анадырь» (июль – первая половина сентября 1962 года) сопровождалось и иными планами руководства СССР.
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