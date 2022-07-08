Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Для Саакашвили это плохо кончилось 🤣Украинская пресса...
  • Борис
    Батька прячься под юбку , там самое безопасное для тебя место .Лукашенко: Белору...
  • Маша Иванова
    Просто интересно-он сам то верит в то-что говорит??????????Столтенберг: Конф...

Карибский кризис предотвратили в Белграде

Карибский кризис предотвратили в Белграде

Сегодня редко вспоминают такой факт. Прибытие 11 июля 1962 года первого советского транспорта с ракетным оружием на Кубу в рамках операции «Анадырь» (июль – первая половина сентября 1962 года) сопровождалось и иными планами руководства СССР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх