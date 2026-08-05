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Новости Липецка

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В Липецкой области объявлена ракетная опасность

В Липецкой области объявлена ракетная опасность

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о ракетной опасности по всей территории региона. Жителей просят укрыться в помещениях со сплошными стенами или подвалах и оставаться там до отбоя сигнала.

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