Весьма любопытные события происходят с представителями либеральной "несистемной оппозиции". Они плотными рядами насыщают своими именами списки иноагентов и террористов с экстремистами.
Иноагенты до сих пор не догоняют
Комментарии
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Вик Норд
Сама себе насрала в подол,и отмыться шансов...
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15 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиде-е-е-е!! Ну до ТАКОЙ степени иметь неразвитые мозги, когда даже не понимаешь сути фразы "молчание - золото"!
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13 час.
Елена Иванова
👍
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7 час.
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