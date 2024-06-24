Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    👍Иноагенты до сих ...
  • igor laptev
    есть идея ну это к людям которые могут раскачать. запустить флэшмоб .   увидел мигранта? это чмо скоро изнасилует тво...Насилие или безоп...
  • Сергей Трофимов
    нужно уничтожать этих мусульмано фашистов иначе Россию зальют кровью россиянНасилие или безоп...

Иноагенты до сих пор не догоняют

Иноагенты до сих пор не догоняют

Весьма любопытные события происходят с представителями либеральной "несистемной оппозиции". Они плотными рядами насыщают своими именами списки иноагентов и террористов с экстремистами.

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Комментарии
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Вик Норд
Сама себе насрала в подол,и отмыться шансов...
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15 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиде-е-е-е!! Ну до ТАКОЙ степени иметь неразвитые мозги, когда даже не понимаешь сути фразы &quot;молчание - золото&quot;!
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13 час.
Елена Иванова
👍
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7 час.

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