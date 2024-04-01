Захарова: нота по теракту в "Крокусе" будет направлена Украине отдельно

В уже направленной Россией ноте в адрес Украины относительно претензий по международным конвенциям о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма нет требований по теракту в "Крокус Сити Холле".
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