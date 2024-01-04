В картинной галерее Керчи сыграют «Музыку души»

12 января в Керченской картинной галерее состоится концерт «Музыка души». Гости вечера послушают произведения отечественных и иностранных композиторов, а также ознакомиться с экспонатами новогодних выставок.
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