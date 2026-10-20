Тело тренера обнаружили в съемной квартире после того, как коллеги не смогли до него дозвониться.На 61-м году жизни скоропостижно скончался бывший главный тренер футбольного клуба «Динамо - Брянск» Олег Гарин.
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