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Конгрессвумен Грин назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа

Конгрессвумен Грин назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в ходе дебатов между вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом раскритиковала телеканал ABC News, назвав его крайне предвзятым.

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