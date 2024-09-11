Конгрессвумен Грин назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в ходе дебатов между вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом раскритиковала телеканал ABC News, назвав его крайне предвзятым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии