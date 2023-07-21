На одном из экономических форумов в Санкт-Петербурге президент России вроде бы пошутил, что в случае отказа от российского газа Европе придётся топить дровами.
"Леса нет, но вы держитесь!" Надо было слышать Путина
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Всех послать нах.й!!!
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14 час.
Вадим Александрович
Пидоры вОшли в ВТО!!! Разрушив институт военных комиссаров! это те пидоры которые в 28 лет были вице премьерами РФ. Бесит сука. Волков на нож.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЛЕС, ГЕЙРОПЕЙЦЫ, ЕСТЬ, ДА НЕ ПРО ВАШУ ЧЕСТЬ....
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20 мин.
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