В ночь со среды на четверг в России можно будет наблюдать за метеорным потоком Ориониды. Его астрономический пик ожидается около 21:00 мск 21 октября 2026 года, однако наблюдать за звездопадом лучше позже.
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