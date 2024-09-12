Кэти Перри, Орландо Блум, Сьюки Уотерхаус на премии MTV Video Music Awards

В Нью-Йорке прошла церемония вручения премии MTV Video Music Awards. На красную дорожку вышли Кэти Перри в сопровождении Орландо Блума, Тейлор Свифт, Сьюки Уотерхаус, которая недавно впервые стала мамой, Ленни Кравиц, солистка группы Blackpink Лиса, Сабрина Карпентер и другие.