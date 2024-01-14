Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кормушка прикрыта. Теперь только в переход. Арабы лишают бежавших артистов из России доходов в ОАЭ за дискредитацию нашей страны

Кормушка прикрыта. Теперь только в переход. Арабы лишают бежавших артистов из России доходов в ОАЭ за дискредитацию нашей страны

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Власти ОАЭ влепили Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в 100 тысяч дирхам (около 2,5 миллионов рублей) за то, что он на своём концерте уничижительно отзывался о России (видео здесь).

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Комментарии
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Игорь Прийма
На концерты всей этой швали шваль и ходит, нормальным, умным людям там нечего делать !
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14 час.
людмила пригарина
С Эмиратами нам дружить нужно и пример с них брать во всем.
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10 час.
Людмила Фирстова
Дружим!
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7 час.

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