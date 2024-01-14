Кормушка прикрыта. Теперь только в переход. Арабы лишают бежавших артистов из России доходов в ОАЭ за дискредитацию нашей страны

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Власти ОАЭ влепили Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в 100 тысяч дирхам (около 2,5 миллионов рублей) за то, что он на своём концерте уничижительно отзывался о России (видео здесь).