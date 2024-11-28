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Супер быстрые пирожные и кексы! Можно приготовить даже за 5 минут

Супер быстрые пирожные и кексы! Можно приготовить даже за 5 минут

3 классных рецепта ждут вас ниже ⬇️ Морковный кекс На 100 г: ~ 112 ккал БЖУ: 7/3/14 25 г моркови  60 г яблока  50 г банана 1 яйцо  35 г кефира 30 г молотых овсяных хлопьев  1/3 ч.

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