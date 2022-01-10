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Экс-тренер «Норвича» Фарке – основной кандидат «Краснодара» («Чемпионат»)

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке может возглавить «Краснодар». «Быки» обсуждают с 45-летним немцем условия контракта, переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщил «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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