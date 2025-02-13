Премьер Молдавии: Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье с 14 февраля

Global Look Press/Elena Mayorova Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG с 14 февраля начинает поставки газа в Приднестровье, сообщил в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
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