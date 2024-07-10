Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчеты Д-30 поразили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме

Расчеты Д-30 поразили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме

Расчеты буксируемых орудий Д-30 уничтожают укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Днепр» поделилось Министерство обороны РФ: https://tvzvezda.

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