Расчеты Д-30 поразили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме

Расчеты буксируемых орудий Д-30 уничтожают укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Днепр» поделилось Министерство обороны РФ: https://tvzvezda.
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