Политнавигатор Несмотря на браваду президента Украины Владимира Зеленского и рассказы о том, что ему удалось запустить в работу «зерновой коридор» без участия России, все складывается не так.
Зеленский обманул с «работающим зерновым коридором» – судовладельцы терпят колоссальные убытки
Комментарии
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Регина Толстоброва
Это их проблемы. пусть терпят убытки. Такая безмозглая власть на Украине.
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Капитанам загруженных судов советую не глупить , а продать зерно и остальное сдать РФ , а взамен этого получите право поменять место приписки судна , приватизировать его бесплатно и полную юридическую защиту и рассмотрение вопроса о будущем гражданстве в РФ . Вы в сей момент хозяева груза и судна . Груз Россия отправит по планам соглашения и наконец будет всё как надо тем кому нужно-голодным , а капитан продаст судно , станет гр. РФ , Зе потеряет груз и судно , краина всё равно будет стёрта с карты , бизнесмен хохол будет наказан за неправильную приватизацию и даже искать кэпа не станет в чужой стране . Всё на своих местах
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3 д.
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