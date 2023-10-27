Зеленский обманул с «работающим зерновым коридором» – судовладельцы терпят колоссальные убытки

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Капитанам загруженных судов советую не глупить , а продать зерно и остальное сдать РФ , а взамен этого получите право поменять место приписки судна , приватизировать его бесплатно и полную юридическую защиту и рассмотрение вопроса о будущем гражданстве в РФ . Вы в сей момент хозяева груза и судна . Груз Россия отправит по планам соглашения и наконец будет всё как надо тем кому нужно-голодным , а капитан продаст судно , станет гр. РФ , Зе потеряет груз и судно , краина всё равно будет стёрта с карты , бизнесмен хохол будет наказан за неправильную приватизацию и даже искать кэпа не станет в чужой стране . Всё на своих местах