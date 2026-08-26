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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Обряд посвящения». Клэй Томпсон опоздал на презентацию в «Майами» из-за пробки

Четырехкратный чемпион НБА Клэй Томпсон опоздал на свою первую пресс-конференцию в «Хит» из-за знаменитых флоридских пробок.

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