Россия ударит по Британии, если ВСУ будут применять британское оружие — Захарова. В МИД заявили, что такие меры могут стать ответом на украинские атаки по территории России с применением британского оружия https://t.
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