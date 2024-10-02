Обнаружены сигналы блуждающего нерва, которые регулируют функцию сердца

Исследователи выявили электрическую активность нейронов блуждающего нерва Команда учёных из Университета Монаша (Monash University) в Австралии совершила прорыв в области нейрофизиологии, выявив электрическую активность отдельных нейронов блуждающего нерва, отвечающих за регуляцию сердечно-сосудистой системы у человека.
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