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Обнаружены сигналы блуждающего нерва, которые регулируют функцию сердца

Обнаружены сигналы блуждающего нерва, которые регулируют функцию сердца

Исследователи выявили электрическую активность нейронов блуждающего нерва Команда учёных из Университета Монаша (Monash University) в Австралии совершила прорыв в области нейрофизиологии, выявив электрическую активность отдельных нейронов блуждающего нерва, отвечающих за регуляцию сердечно-сосудистой системы у человека.

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