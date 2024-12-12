CBS: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию

Избранный президент США направил приглашение лидеру Китая ещё в начале ноября, вскоре после выборов.Избранный президент США Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в Вашингтоне 20 января.
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