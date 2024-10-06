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Генсек ООН обратился к участникам конфликта на Ближнем Востоке

Генсек ООН обратился к участникам конфликта на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.

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