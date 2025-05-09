Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 мая 2025 года: влияние астрологических факторов на финансовую сферу Елена ГалицкаяАстрология — это не только увлекательная дисциплина, но и полезный инструмент для ориентира в сложных ситуациях, в том числе и в сфере финансов.