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Субботин назвал срок начала строительства поликлиники №1 в Орле

Субботин назвал срок начала строительства поликлиники №1 в Орле

Строительство поликлиники №1 в Орле планируют начать в мае 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на заседании профильного комитета облсовета 14 ноября.

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