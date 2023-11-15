Субботин назвал срок начала строительства поликлиники №1 в Орле

Строительство поликлиники №1 в Орле планируют начать в мае 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на заседании профильного комитета облсовета 14 ноября.