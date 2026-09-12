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Воронежские новости

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«Факел» и «Балтика» сыграли вничью 2:2

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью 2:2

Воронежский «Факел» вел со счетом 2:0, но «Балтика» сумела сравнять счет в добавленное время после пенальти, назначенного за игру рукой в штрафной.

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