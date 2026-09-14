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Стало известно, сколько жителей Турции считают Россию дружественной страной

Стало известно, сколько жителей Турции считают Россию дружественной страной

Россия заняла пятое место в рейтинге дружественных стран по результатам опроса жителей Турции: так ее оценили 38,4% участников.

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