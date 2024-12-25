Парламентарий заявил, что его слова о важности «не жалеть» красной икры при приготовлении бутербродов были вырваны из контекста

СМИ сообщили, что во время мастер-класса для журналистов по приготовлению новогодних блюд депутат ГД, представляющий партию «Новые люди», Олег Леонов посоветовал россиянам не жалеть красной икры для бутербродов.
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