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Парламентарий заявил, что его слова о важности «не жалеть» красной икры при приготовлении бутербродов были вырваны из контекста

Парламентарий заявил, что его слова о важности «не жалеть» красной икры при приготовлении бутербродов были вырваны из контекста

СМИ сообщили, что во время мастер-класса для журналистов по приготовлению новогодних блюд депутат ГД, представляющий партию «Новые люди», Олег Леонов посоветовал россиянам не жалеть красной икры для бутербродов.

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