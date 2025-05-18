За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 18 мая в Орле

За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 18 мая в ОрлеСегодня, 18 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, а температура держится на отметке +15°C.
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