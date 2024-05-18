Ну, вот и стало известно, по каким коррупционным схемам набивал карманы государственными деньгами Тимур Иванов

Я смотрю, а дело то закрутилось. Если многие полагали, что опального замминистра обороны сейчас тихо-мирно, не вызывая излишнего ажиотажа, посадят на пару лет, а потом выпустят по УДО, то могу поздравить, похоже, у следователей другие планы.