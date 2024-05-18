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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ну, вот и стало известно, по каким коррупционным схемам набивал карманы государственными деньгами Тимур Иванов

Ну, вот и стало известно, по каким коррупционным схемам набивал карманы государственными деньгами Тимур Иванов

Я смотрю, а дело то закрутилось. Если многие полагали, что опального замминистра обороны сейчас тихо-мирно, не вызывая излишнего ажиотажа, посадят на пару лет, а потом выпустят по УДО, то могу поздравить, похоже, у следователей другие планы.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Офигеть.
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10 час.
оля стерн
Какие сами, такой и храм построили.  Разве это храм? темный, страшный. У нас храмы всегда были белые, как лебеди, светлые !!!
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10 час.
Сергей Oблезов
Оленевод был не в курсе!
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10 час.

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