Ну, вот и стало известно, по каким коррупционным схемам набивал карманы государственными деньгами Тимур Иванов

Я смотрю, а дело то закрутилось. Если многие полагали, что опального замминистра обороны сейчас тихо-мирно, не вызывая излишнего ажиотажа, посадят на пару лет, а потом выпустят по УДО, то могу поздравить, похоже, у следователей другие планы.
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