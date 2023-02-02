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TWP: министр обороны США в отставке Роберт Гейтс считает, что Украина вряд ли получит членство в НАТО

TWP: министр обороны США в отставке Роберт Гейтс считает, что Украина вряд ли получит членство в НАТО

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс считает необходимым дать Киеву гарантии безопасности вне Североатлантического альянса, предоставляя вооружение и припасы, но не отправляя натовские войска.

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