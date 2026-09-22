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Утренний кофе в разных странах мира

Утренний кофе в разных странах мира

Как вы начинаете свой день? Ну, помимо того, что с трудом отрываете голову от любимой подушки и плететесь в ванную? Конечно же, с чашечки кофе! И даже если кто-то его не пьет, число кофеманов в мире все равно было и остается огромным.

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