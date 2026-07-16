CNN: Трамп продвигал в Truth Social более 20 фирм после покупки их акций

Американский лидер Дональд Трамп продвигал в своей соцсети Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как он приобретал их акции, передает CNN, ссылаясь на собственное расследование.
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