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Аргументы и Факты

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CNN: Трамп продвигал в Truth Social более 20 фирм после покупки их акций

CNN: Трамп продвигал в Truth Social более 20 фирм после покупки их акций

Американский лидер Дональд Трамп продвигал в своей соцсети Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как он приобретал их акции, передает CNN, ссылаясь на собственное расследование.

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