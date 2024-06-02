Российские инженеры разработали уникального наземного робота-камикадзе «Депеша» Ирэн Орлонская1 июня в пресс-службе Ростеха было объявлено о создании в России уникального наземного робота-камикадзе под названием «Депеша».
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