Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск РФ во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отразили восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой народной республики (ДНР).