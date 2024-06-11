Выборы в Европарламент для России. Не отбрасывать малое, не рассчитывать на многое

6 июня в Евросоюзе начинаются выборы в Европарламент. Голосование будет проходить в течение трех дней и на последующие пять лет определит позицию главного представительного института Европы относительно внешней и внутренней политики, которая формируется европейским менеджментом – еврокомиссиями.