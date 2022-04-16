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Начальник УРЛС УМВД России по г. Севастополю Александр Крайнюк провёл рабочую встречу с курсантами Крымского филиала Краснодарского университета МВД России

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы обучения, стажировки и трудоустройства курсантов, направленных на обучение от УМВД России по г.

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