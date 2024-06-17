БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗИВИНСКИЙ БОЙ ГЕНЕРАЛА ГЕЙМАНА ﻿

ЗИВИНСКИЙ БОЙ ГЕНЕРАЛА ГЕЙМАНА ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Русско-турецкая война 1877-78 гг. хорошо известна любителям военной истории, прежде всего, событиями на Балканах: кровавыми сражениями под Плевной, обороной Шипкинского перевала, героическим зимним переходом через горы.

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