ЗИВИНСКИЙ БОЙ ГЕНЕРАЛА ГЕЙМАНА ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Русско-турецкая война 1877-78 гг. хорошо известна любителям военной истории, прежде всего, событиями на Балканах: кровавыми сражениями под Плевной, обороной Шипкинского перевала, героическим зимним переходом через горы.
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