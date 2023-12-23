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Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»

Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»

Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» в рамках подготовки к выведению на орбиту «Союза МС-25» и посадке спускаемого аппарата «Союза МС-24».

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