Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»

Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» в рамках подготовки к выведению на орбиту «Союза МС-25» и посадке спускаемого аппарата «Союза МС-24».
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