«Нужно доказывать, что тренер сборной не просто так о тебе говорит»

Еще зимой футбольный клуб «Химки» казался главным кандидатом на вылет из РПЛ. Это было связано с финансовыми проблемами в виде задолженностей по зарплатам перед командой в несколько месяцев, из-за которой Палата по разрешению споров РФС наложила на подмосковный коллектив запрет регистрировать новичков.