30 картин почти инопланетной японской жизни (37 фото)

А вы уж бывали в Стране Восходящего солнца? Тогда вы точно согласитесь с тем, что нашему человеку понять японца и его привычки - почти нереально! В аквариуме Киото вывешена схема любовных и семейных отношений местных пингвинов Источник: boredpanda.