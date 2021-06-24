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30 картин почти инопланетной японской жизни (37 фото)

30 картин почти инопланетной японской жизни (37 фото)

А вы уж бывали в Стране Восходящего солнца? Тогда вы точно согласитесь с тем, что нашему человеку понять японца и его привычки - почти нереально! В аквариуме Киото вывешена схема любовных и семейных отношений местных пингвинов Источник: boredpanda.

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