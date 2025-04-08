Зеленский под защитой британской ЧВК – почему иностранцы охраняют президента Украины Евгения КомароваВладимира Зеленского охраняет британская ЧВК, заявил Алексей Леонков, высказав предположение, почему для этих целей привлечены зарубежные специалисты.
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